هجوم على أحمد فهمي: “أنت جاي تخوفنا”

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر الفنان أحمد فهمي على حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة جديدة له وهو داخل حمام السباحة رغم برودة الجو، وظهر على ملامح وجهه الغضب والانزعاج، وهو ما لاحظه جمهوره.

وتلقى فهمي تعليقات من الجمهور حول المكان الذي التقط فيه الصورة، فعلّق أحد المتابعين حول سبب عبوسه قائلاً: “هو أنت جاي تخوفنا”.

يذكر أن أحمد فهمي يشارك في رمضان 2020 بمسلسل “تيمون وبومبا”، الذي يعود فيه للتعاون مع أكرم حسني، بعد أن قدما معاً مسلسل “ريح المدام” رمضان قبل الماضي.

ومن ناحية أخرى، ينتظر فهمي عرض فيلم “العارف” الذي يشارك فيه النجمين أحمد عز ومحمود حميدة والذي أعلنت الشركة المنتجة طرحه في دور العرض في العيد الفطر المقبل.