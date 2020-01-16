أحمد زاهر لأحد المتابعين: “حاول تتعالج”

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، صورة له إثناء أدائه تدريبات في النادي الرياضي، وظهر فيها مرتدياً نظارة طبية بلون عدسات داكن.

وكتب معلقًا عليها: “وقت الجيم”، ليتلقى ‏تفاعلًا من المتابعين الذين علقوا عليها، وفي تعليق من أحد المتابعين سأله: “سوري على السؤال بس مين بيلبس نظارة ‏شمس في الجيم”؟‏

أحمد زاهر انفعل في رده على السؤال وأجاب: “واضح إن أنت اللي محتاج نضارة عشان دي نظر مش شمس حاول تتعالج”، لكن المتابع استمر في الرد على تعليق زاهر قائلاً: “ما أنا لابس ‏نظارة وبتعالج”، فرد عليه زاهر: “طب كويس يا ريت العلاج يبقى في الكومنتات كمان عشان متضايقش الناس قلبي عندك”، ليعود المتابع ‏ويرد عليه بقوله: “أنا مش بضايقك أنا فعلاً كنت بسأل”، ليرد زاهر: “تمام وأنا بجاوب”، فرد المتابع: “رغم إن إجابتك معجبتنيش زي ما ‏الكومنت بتاعي معجبكش بس شكراً يا نجم”، ليرد زاهر: “العفو يا درش”.‏

يشار إلى أن أحمد زاهر أعلن استعداده للمشاركة في بطولة مسلسل “البرنس” مع محمد رمضان الذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نور ‏وروجينا ودنيا عبد العزيز‎.‎