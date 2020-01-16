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متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، صورة له إثناء أدائه تدريبات في النادي الرياضي، وظهر فيها مرتدياً نظارة طبية بلون عدسات داكن.
وكتب معلقًا عليها: “وقت الجيم”، ليتلقى تفاعلًا من المتابعين الذين علقوا عليها، وفي تعليق من أحد المتابعين سأله: “سوري على السؤال بس مين بيلبس نظارة شمس في الجيم”؟
أحمد زاهر انفعل في رده على السؤال وأجاب: “واضح إن أنت اللي محتاج نضارة عشان دي نظر مش شمس حاول تتعالج”، لكن المتابع استمر في الرد على تعليق زاهر قائلاً: “ما أنا لابس نظارة وبتعالج”، فرد عليه زاهر: “طب كويس يا ريت العلاج يبقى في الكومنتات كمان عشان متضايقش الناس قلبي عندك”، ليعود المتابع ويرد عليه بقوله: “أنا مش بضايقك أنا فعلاً كنت بسأل”، ليرد زاهر: “تمام وأنا بجاوب”، فرد المتابع: “رغم إن إجابتك معجبتنيش زي ما الكومنت بتاعي معجبكش بس شكراً يا نجم”، ليرد زاهر: “العفو يا درش”.
يشار إلى أن أحمد زاهر أعلن استعداده للمشاركة في بطولة مسلسل “البرنس” مع محمد رمضان الذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نور وروجينا ودنيا عبد العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد زاهر لأحد المتابعين: “حاول تتعالج” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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