نجوم الفن ينعون الفنانة ماجدة الصباحي.. "وداعا" جميلة الفن

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر والعالم العربي على التعبير عن حزنهم، بسبب وفاة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا، الخميس.

وكتبت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام": "نعزي أنفسنا في وفاة الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، الله يرحمها رحمة واسعة لا حدود لها، أسعدتنا بفنها الجميل الراقي".





ونشرت الفنانة اللبنانية كارمن لبس عبر "أنستقرام" صورة للفنانة ماجدة الصباحي في مرحلة الصبا، وكتبت: "أتقدم بالتعازي الحارة لشعب مصر الحبيب في وفاة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي"، وعلق أيضاً الفنان عمرو سعد: "وداعاً النجمة العظيمة.. ماجدة جزء جميل في تاريخ السينما العربية".





وتفاعلت الفنانة سمية الخشاب مع الحدث وكتبت: "رحلت النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، نجمة من زمن الفن الجميل، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

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واكتفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس بنشر صورة للفنانة الراحلة من فيلم "جميلة بوحريد" وكتبت: "وداعاً ماجدة.. وداعاً الجميلة".

وعبر موقع "تويتر" نشر النجم أحمد السقا صورة للفنانة الراحلة، وكتب: "وداعاً الفنانة العظيمة ماجدة الصباحي، إنا لله وإنا إليه راجعون".





كانت الفنانة الممثلة والمنتجة المصرية ماجدة الصباحي توفيت، الخميس، عن عمر ناهز 89 عاماً، بعد مشوار فني طويل زاخر بعشرات الأفلام الاجتماعية والوطنية والدينية.

وولدت عفاف علي كامل الصباحي الشهيرة باسم ماجدة الصباحي في 6 مايو/أيار 1931، وبدأت حياتها الفنية وعمرها 15 عاماً، وعرفها الجمهور بعد ظهورها أمام إسماعيل ياسين في فيلم "الناصح" إنتاج عام 1949، ومن أبرز أعمالها "حواء على الطريق، النداهة، جميلة بوحريد، العمر لحظة".



