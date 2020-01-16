إنفوجراف.. ماجدة الصباحي "كوكب الشاشة العربية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحلت الممثلة والمنتجة المصرية ماجدة الصباحي عن عالمنا، الخميس، عن عمر ناهز 89 عاماً بعد مشوار فني حافل بعشرات الأفلام.



وُلدت عفاف علي كامل الصباحي في 6 مايو/أيار 1931 بمدينة طنطا في محافظة الغربية، وسط أسرة ميسورة الحال، وبدأت حياتها الفنية في الـ15 من عمرها، حين شاركت في فيلم "الناصح" أمام إسماعيل يس، وإخراج سيف الدين شوكت عام 1949.

وتميّزت ماجدة الصباحي بصوتها الناعم وأدائها المفعم بالمشاعر الدافئة، واهتمت بالتعبير عن الفتاة المصرية التواقة للحرية في حقبة الستينيات من القرن الماضي فقدمت أفلام "المراهقات، حواء على الطريق، والحقيقة العارية".

الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة ماجدة الصباحي:



