كيت بلانشيت رئيسة لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختيرت الممثلة الشهيرة كيت بلانشيت، الخميس، لرئاسة لجنة التحكيم في مهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2020، والذي سيستمر من 2 حتى 10 سبتمبر/أيلول.
وقالت بلانشيت (50 عاماً)، في بيان، إنَّ مهرجان "فينيسيا هو واحد من أكثر المهرجانات السينمائية المثيرة للبهجة حول العالم، إذ إنَّه يعد احتفالاً بالبيئة المثيرة والملهمة التي تمثل السينما بجميع أشكالها".
وكانت الممثلة الأسترالية الأمريكية التي فازت بجائزة الأوسكار عام 2014 عن دور البطولة الذي قدمته في فيلم "بلو جاسمين" للمخرج وودي آلن، رئيسة للجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عام 2018.
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