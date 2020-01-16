تيم حسن أمير ملكة جمال لبنان مايا رعيدي

يستعد النجم السوري تيم حسن ليطل في عام 2020 بثلاثة اعمال درامية، وثلاثة أدوار مختلفة، “العميد”، “الهيبة” و “الأمير الأحمر”.

وقد بدأت منصة “شاهد” الالكترونية اليوم عرض مسلسل “العميد” الى جانب كل من النجمين كاريس بشار، بديع ابو شقرا ونخبة من الممثلين وهم فادي صبيح، انجو ريحان، رنا شميّس، كميل سلامة، مجدي مشموشي، رودني حداد، معن عبدالحق، دارينا الجندي وغيرهم، انتاج شركة Kingset DKL Production كتابة وإخراج باسم السلكا، يتألف من 15 حلقة.

بعد الانتهاء من تصوير “العميد”، بدأ “حسن” تحضيراته لدخول موقع تصوير “الهيبة” بجزئه الرابع، حيث سينطلق التصوير بعد ايام قليلة، حيث يضم هذا الجزء الى جانبه نخبة من نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا، بالاضافة الى شخصيات ووجوه جديدة ستشارك في العمل ابرزهما عادل كرم وديما قندلفت، وهو من إنتاج شركة الصبّاح.

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أما المفاجأة، اعلان تيم حسن تعاقده على بطولة مسلسل “الامير الاحمر” حيث عبّر بتغريدة على حسابه عبر موقع “تويتر”، عن سعادته لأنه سيقدم شخصية القيـادي البارز “ابو حسن سلامة” سيرة ذاتية هي الثالثة له بعد مسلسلي “نزار قباني” و”الملك فاروق”. المسلسل للمنتج الكبير صادق الصباح يكتبه الأستاذ حسن سامي يوسف ومن إخراج الشريك سامر البـرقـاوي وسيعرض على منصة “شاهد” الالكترونية.

وكما بات معروفاً فإن علي حسن سلامة هو مناضل فلسطيني ثري، وقيادي في منظمة التحرير الفلسطينية قاد العمليات الخاصة ضد المخابرات الإسرائيلية في العالم من لبنان، معروف بـأبي حسن، اغتالته إسرائيل في لبنان في22 يناير 1979. لقب بالأمير الأحمر. تزوج مرتين، في الأولى من السيدة الفلسطينية نشروان شريف منصور وأنجب منها ولديه حسن وأسامة وفي الثانية تزوج من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق.

وبعد انتشار الخبر على مواقع التواصل كان لافتاً ترشيح اسم ملكة جمال لبنان مايا رعيدي لتلعب دور زوجته جورجينا رزق خاصة أن الكثيرين شبّه “رعيدي” بـ “رزق” عند إنتخابها. في هذا السياق، كشفت “رعيدي” في إتصال مع جريدة “الأخبار” بأنها تخضع حالياً لدورات في التمثيل. بلغة عربية مكسّرة تخلط بين بعض المفردات. وعن دورها في مسلسل “الأمير الأحمر”، رفضت “رعيدي” التأكيد أو نفي الخبر، تاركة الأمر للأيام، ثم تختم بالقول بأن “كل الأمور محتملة، حالياً لا يمكنني قول شيء”.