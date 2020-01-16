تسريب فيلمي "الفلوس" و"بنات ثانوي"

يعرض حالياً في دور العرض المصرية فيلم "الفلوس" و"بنات ثانوي".

فيلم "الفلوس" تم طرحه منذ 3 أسابيع، بينما مر على عرض "بنات ثانوي" 9 أيام فقط.

ورغم المدة القصيرة التي مرت على طرح الفيلمين، إلأ أنه تم تسريبهما بجودة عالية من خلال موقع فيس بوك.

وتواجدت الأفلام بشكل كبير على أشهر الجروبات والمجموعات الخاصة بالنساء فقط على فيس بوك

"الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.

تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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فيلم "بنات ثانوي" من بطولة جميلة عوض، مي الغيطي، هدى المفتي، هنادي مهنا، مايان السيد، محمد مهران، محمد الشرنوبي، تامر هاشم، ومن إنتاج أحمد السبكي.

الفيلم تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة ‏المراهقة‎

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