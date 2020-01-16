أكرم حسني يؤدي مناسك العمرة

القاهرة – لايف ستايل
حرص الفنان أكرم حسني أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية على أداء مناسك العمرة.
ونشر أكرم عبر حسابه على انستغرام مقطع فيديو له من أمام الكعبة، ليعلن إتمام أداء العمرة لمتابعيه.
أكرم حسني يتواجد في المملكة العربية السعودية لتقديم بطولة مسرحية "عطل فني".
"عطل فني" بطولة هشام ماجد، وأكرم حسني، وشيكو، وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأوتاكا، تأليف أمير طعيمة وشارك في التأليف أحمد شاكر، إخراج أوتاكا، ومن المقرر عرضها في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض.
وبدأ عرضها يوم 8 يناير وتستمر حتى يوم 12 يناير على مسرح بكر الشدي البوليفارد في الرياض.
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