شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة ينعى الفنانة ماجدة الصباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنعى إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي التي أثرت السينما المصرية بالعديد من الأعمال الخالدة على مدى أكثر من نصف قرن وضعت خلالها بصمتها على أعظم الأعمال.

وقالت إدارة المهرجان إن السينما المصرية فقدت قامة وقيمة فنية كبيرة، على مستوى التمثيل والإنتاج خاصة وأن الفنانة الراحلة ماجدة قدمت العديد من الأفلام الهامة التي ناقشت قضايا المرأة وعبرت عنها، كما كان لها دورا مهما في خروج تجارب فنية شديدة التميز إلي النور حيث انفقت كمنتجة ملايين الجنيهات لتقديم أفلام ما كان ليتصدى لها سوي منتج صاحب فكر مستنير ووعي بقضايا الوطن ورسالة فنية.

وأشارت إدارة المهرجان إلي أن عطاء ماجدة الصباحي كممثلة تضمن تنوعا من الصعب أن يتكرر حيث قدمت أفلام رومانسية واجتماعية وسياسية ودينية وحربية، موضحة أن ما قدمته الفنانة ماجدة سيبقي طويلا في ذاكرة السينما المصرية والعربية وقلوب كل محبيها من المحيط إلى الخليج.

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وكانت الفنانة ماجدة رحلت عن الحياة صباح اليوم منذ ساعات، وخلفت صدمة كبيرة لعشاقها وجمهورها ممن تعلقوا بها علي مدار سنوات لعبت فيها مجموعة من أهم الأعمال الفنية وشاركت أهم النجوم في العديد من البطولات، وذلك بعدما دخلت مجال التمثيل حينما كان عمرها 15 عام فقط، من خلال فيلم باسم "الناصح" من بطولة الفنان الراحل إسماعيل ياسين.

ثم توالت أعمالها السينمائية إلى حد كبير، قبل أن تتخذ قرار الإنتاج وتضع بصمتها على مجموعة من أهم الأعمال السينمائية طيلة نصف قرن لعبت فيهم بطولة أفلام عديدة.