شكرا لقرائتكم خبر عن رامى إمام يشكر داليا البحيرى على مشاركتها بفلانتينو..والفنانة: بحبك من قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المخرج رامى إمام، شكرا إلى النجمة داليا البحيرى، على مشاركتها فى مسلسل "فلانتينو"، أمام الزعيم عادل إمام، وهو المسلسل الذى من المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل.

رامى إمام أرسل لداليا البحيرى، بوكيه ورد، وكارت صغير كتب فيه "الفنانة داليا البحيرى شكرا جزيلا على تشريفك لينا فى مسلسل فلانتينو وبالتوفيق دايما ومن نجاح إلى نجاح .. رامى إمام"

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بوكية ورد



كارت رامى إمام لداليا البحيرى

داليا البحيرى نشرت الكارت عبر حسابها على انستجرام فى الـ "ستورى" الخاص بها، وأيضا نشرت صورة لبوكيه الورد، وظهرت فى فيديو قائلت فيه "وقوفى أمام الزعيم مرة تانية حاجة كبيرة بالنسبالى .. بس انى اشتغل معاك ديه اضافة .. ميرسي انك شوفتنى فى دور انت شوفتنى فيه .. كله بيشوفى دور الارستقراطية .. لكن انا كمان عاوزة اعمل ادوار مختلفة .. فانا بشكرك على الثقة الكبيرة ديه ويارب أكون عند حسن ظنك وحسن ظن الناس .. بجد من قلبي بحبك اوي"

وتابعت "انا كده مش هعرف اشتغل مع حد .. يارب ميرسي على ذوقك وجمال ومهنتيك .. قد ايه انت مخرج جميل ومحترم والناس كلها بتحبك .. ومكسب كبير ليا انى اقف قدام كاميراتك .. وبرغم أنك ابن الزعيم .. لكن عمرك ما اتعاملت بالمنطلق ده مع أى حد"