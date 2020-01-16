هاشتاج ” إقالة وزيرة الصحة المصرية ” يتصدر تويتر بعد حادث طبيبات المنيا

كتب امير فتحي في الخميس 16 يناير 2020 05:58 مساءً - تصدر هاشتاج ” إقالة وزيرة الصحة ” المصرية موقع التغريدات “تويتر ” في مصر خلال الساعات الماضية عقب الحادث المروع الذي وقع صباح أمس الأربعاء لعدد من الطبيبات اللاتي كانوا يستقلون سيارة ميكروباص في طريقهم من محافظة المنيا إلى القاهرة لحضور تدريب طبي .

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين من بينهم حالات حرجة .

وشن رواد موقع تويتر هجوما حادا على الدكتورة ” هالة زايد ” وزيرة الصحة خاصة بعد ان انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورا لمحادثات هؤلاء الطبيبات قبل السفر وعلمهم بأمر التكليف لحضور المؤتمر قبل السفر بيوم وعدم توفير وسيلة نقل آمنة لنقلهم وتحركهم وقت الفجر وجميعهم فتيات وسيدات ومنهن حوامل وحديثات الزواج .

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وعندما أبدوا انزعاجهم ورغبتهم في الاعتذار عن الحضور تم إبلاغهم بأن من سيتغيب عن حضور المؤتمر سوف يتعرض للتحقيق والنقل من مكان عمله إلى مكان أبعد وهو ما جعلهم يتراجعون خوفا من حدوث ذلك .

وجاءت بعض التغريدات مثل : ” منهم الحامل والعروسة الجديدة خريجات جدد خافوا وراحوا .. الميكروباص عمل حادثة وكلهم ما بين متوفى ومصاب دكاترة المنيا ضحايا إهمال وزيرة الصحة ” و ” ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم ويشفى الباقيين ويهون عليهم ويصبرهم .. وحسبى الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في هذا الإهمال ” .