كتب امير فتحي في الخميس 16 يناير 2020 05:58 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية ” هيا الشعيبي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو أعلنت من خلاله عن اللقب الجديد الذي اطلقته على نفسها .
حيث ظهر في مقطع الفيديو شكل التاج وكتب أسفله ” ملكة الكوميديا ” .
وهو الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين حيث انقسمت التعليقات بين مؤيد لها وإنها تستحق ذلك .. والبعض الآخر سخر من ذلك كما أشاروا إلى إنها تقلد الفنانة الإماراتية ” أحلام ” التي تعرف بلقب الملكة .
فجاءت التعليقات المهاجمة لها مثل : ” و لا كوين ولا شي مدري إذا انت كوين وش تطلع حياة الفهد ” و ” ملكة التهريج والصراخ ” و ” كرهنا لقب ملكة ” و ” منو معطيها اللقب ” و ” خفى علينا يا سمية الخشاب ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر هجوم وانتقادات ل ” هيا الشعيبي ” بسبب لقب أطلقته على نفسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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