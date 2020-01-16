أردوغان يعلن بشكل رسمي إرسال قوات تركية إلى ليبيا والعمل على التنقيب في البحر المتوسط

كتب امير فتحي في الخميس 16 يناير 2020 05:58 مساءً - خرج الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” بتصريحات له صباح اليوم الخميس خلال اجتماع في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة لتقييم عمل الحكومة التركية خلال عام 2019 أعلن فيها عن بدء إرسال قوات تركية إلى ليبيا بشكل رسمي وذلك من أجل دعم حكومة الوفاق في طرابلس التي يتزعمها ” فايز السراج ” .

وأضاف أردوغان أن تركيا سوف تواصل استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار على حدودها الجنوبية البرية أو البحرية بما في ذلك ليبيا .

كما أشار إلى أن تركيا سوف تبدأ في منح تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر المتوسط خلال العام الحالي تمشيا مع الاتفاق البحري الذي أبرمته تركيا مع ليبيا .. مشيرا إلى أن السفينة التركية أوروج ريس ستبدأ أنشطة البحث عن الغاز بالمنطقة .

وقال أن بلاده تعتزم فتح قنصليتين في البصرة والموصل بالعراق خلال النصف الأول من عام 2020 وكذلك إنشاء قنصليتين جديدتين في النجف وكركوك .

ويأتي ذلك قبل ثلاثة أيام من المؤتمر الذي سوف يعقد بالعاصمة الألمانية برلين لبحث الوضع في ليبيا بمشاركة أردوغان و زعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا .