نينا عبدالملك تعلن حملها في مولودها الأول.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعلنت الفنانة اللبنانية نينا عبدالملك حملها في مولودها الأول من زوجها، الإعلامي السوري حسان الشيخ، وذلك من خلال مقطع فيديو طريف شاركته مع متابعيها.

نجمة ستار أكاديمي ظهرت في الفيديو مع زوجها، حاملة لوحة لأم وأم، وبينهما مولود، وكشفت الفنانة الشابة عن جنس مولودها وهو «ذكر»، وداعبت زوجها قائلة: «سأطلق عليه اسم شان»، حيث تلقت نينا تهاني متابعيها، متمنيين لها ولمولودها الصحة والسلامة.

يُذكر أن نينا كانت قد فاجأت محبيها بإعلان خبر زوجها يوليو الماضي، وذلك بعد مرور حوالي 11 شهراً على احتفالها بزواجها من الشيخ، حيث كشفت الفنانة الشابة أن الزواج تم في 25 سبتمبر الماضي بالتزامن مع عيد ميلادها واحتفلت به مع عائلتيهما في لبنان والإمارات.

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نينا أوضحت أنها قررت والشيخ اخفاء خبر زواجهما حتى يستقرا بحياتهما الجديدة، واتفقا على إعلانه في توقيت مناسب، كما لفتت الفنانة الشابة إلى أن زوجها المولود والمقيم بالإمارات عرض عليها الزواج في عيد ميلادها وذلك بعد 4 أشهر على علاقتهما.

وكشفت نينا، أنّ أغنية “إلو”، كتبتها ولحّنتها في تلك الليلة، بعدما تأثّرت كثيرًا، مشيرة إلى إطلالة حسان في كليب الأغنية من دون أن تكشف عن ملامحه كاملة، ومازحت جمهورها بأنّها منذ ذلك الوقت وهي تضع خاتم الزواج، ولكنّ أحدًا لم ينتبه ويأخذ الموضوع في شكل جدي.