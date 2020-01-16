حقيقة استبعاد نانسي عجرم من برنامج The Vice Kids بعد قضية زوجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف أليكس معوشي، مدير المحتوى الإقليمي بقناة “mbc”، حقيقة استبعاد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من برنامج ” The Vice Kids” واستبدالها بالفنانة السورية نسرين طافش.

أليكس، قال خلال حديثه لبرنامج ” MBC Trending”، المذاع علي قناة ” mbc 4”، إنه لا صحة لما تردد حول استبعاد نانسي عجرم من برنامج ” The Vice Kids “.

وأضاف، أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد الحادث الصعب الذي تعرضت له في منزلها ستظل مدربة في البرنامج، مشيرًا إلي أنه سيتم تصوير حلقة نصف النهائيات في فبراير، في حين أن الحلقة الأخيرة من برنامج “” The Vice Kids” ستكون مباشرة علي الهواء في 7 مارس المقبل واختارت نانسي عجرم فريقها وهي مستمرة في البرنامج.

وكان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وجهت تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، بموجب المادة 547 التي تتراوح عقوبتها ما بين 15 سنة إلى 20 سنة، لكنها عطفتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابا تخفيفية حتى يعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.

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وعقب الإجراء القضائي الجديد، أصدر مكتب محامي الدكتور فادي هاشم، جابي جرمانوس، بيانا يبري موقف موكله، معولا على باقي الخطوات القانونية لإثبات القتل دفاعا عن النفس.

وأضاف: لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس.

مستطردا، من الطبيعي أن يتمّ الادّعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الدكتور الهاشم، ويتمّ توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني، وأن ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع، وأن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي.