وحيد حامد: التدين الظاهري سبب التحرش الجنسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، إن أسباب انتشار التحرش في مصر خلال الفترة الأخيرة كثيرة جدًا.

وحيد حامد أضاف خلال لقائه ببرنامج “حديث المساء”، مع الإعلامية ياسمين عز، والمنذاع عبر فضائية MBC مصر، من أهم هذه الأسباب هو أنه لو كان الدين تدين حقيقي لما كنا رأينا ذلك، لأن جوهر الدين الأساسي هو الأخلاق، وتربية الأب والأم هي من تصنع الإنسان المتحضر.

وتابع، أن ثقافة الرعاع لا تجوز في مجتمعنا، والتصرفات البوهيمية جديدة علينا، والمصريين عادة كانوا يتميزون بخفة الدم وكانت الناس تمشي مبتسمة أما الآن فنراهم متجهمين ويوجد شيء منقوص يسيطر على المجتمع الآن ولابد أن نعود للشخصية المصرية التي يحبها الناس العطوفة الميالة للخير ولابد أن نتخلص من النزعات الشريرة.

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كما أكد خلال الحلقة أن الفن جعل منه شخصية طيبة قائلا: ”الفن شيء جميل، وهو منطقة ثرية جدًا مليئة بالأحساسيس والمشاعر والفن جمال وبالضرورة لابد أن تكون طيبة ومتسامحة وخيرة وهذا شيء جيد، فالفن هو من جعلني إنسان طيب وارتباطي بالناس والتحامي معهم هو من أعطانئ ثراء أو غنى في الموضوعات التي تناولتها مع الناس كلها”.

وعن أول من أرشده للعمل في مجال الدراما قال، الدكتور يوسف إدريس، هو أول المرشدين له عندما أهداه أول مجموعة قصصية له ورغم أنها لم تروق له إلا أنه قال له: أنا أكتشفت عندك حس درامي عالي، وعمل هو بالنصيحة وكان السبب في فتح مجال الدراما له.