تغيير مكان جنازة الفنانة ماجدة الصباحي لهذا السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رحلت الفنانة المصرية ماجدة الصباحي، عن عالمنا ظهر اليوم الخميس عن عمر يناهز الـ 89 عامًا.

وغيرت أسرة الفنانة الراحلة مكان تشييع جنازتها والذي كان مقررًا من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ليخرج جثمانها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، لإتاحة الفرصة للجمهور ليودعها إلى مثواها الأخير عقب صلاة الجمعة.

وكانت ماجدة الصباحي قد عانت من أزمة صحية في الفترة الماضية، ونقلت إلى المستشفى بعدما تعرضت لحالات إغماء متكررة، نتيجة عدم انتظام ضربات القلب، وعلى إثره خضعت لعملية قلب مفتوح، وتماثلت الشفاء وعادت إلى منزلها، بعد تركيب جهاز يعمل على تنظيم ضربات القلب.

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ماجدة فنانة مصرية من مواليد 6 مايو عام 1931، اسمها الحقيقي عفاف ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، كان أبوها موظفا في وزارة الموصلات، بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف.

كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة افلام ماجدة لإنتاج الافلام، ومن افلامها التي انتجتها “جميلة” ” هجرة الرسول”، وقد مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية واسابيع الافلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة.

حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي، حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، وقامت بدور بارز في جمعية السنمائيات، وتعتبر من ابرز الممثلات في السينما العربية يتسم ادائها بالتقمص للشخصية، ومن أعمالها : “اين عمرى” و” المراهقات ” و” جميلة ” و” بنات اليوم” فاستطاعت ان تمثل بنت عصرها.

تزوجت ماجدة عام 1963 من الفنان ايهاب نافع الذي انجبت منه ابنتها غادة، وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية .