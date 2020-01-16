بعد استقلاله المادي.. مطعم شهير يعرض على الأمير هاري وظيفة “ملكية”

متابعة بتجــــــــــرد: قدّمت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة “برغر كينغ” عرض عمل على الأمير هاري، قائلة إن الشركة ستمنح الأمير وظيفة في أحد مطاعمها وذلك بعد أن قرر دوق ودوقة ساسكس التخلّي عن مهامهما كأفراد من العائلة الملكية البريطانية.

وفي التفاصيل، كان فرع “برغر كينغ” في الأرجنتين وراء هذه المزحة حيث نشر صورة عبر موقع إنستغرام وعلّق قائلاً:” عزيزي الدوق، ابحث عن وظيفتك الأولى من دون التخلي عن تاجك!”.

وفي منشور آخر، نشر الفرع في الولايات المتحدة تغريدة جاء فيها:”إذا كنت تبحث عن وظيفة، فنقدّم لك تاجاً جديداً “، وتابعت الشركة: “علمنا أن الأمير والدوقة قررا التخلي عن دورهما في العائلة الملكية وسيعملان على أن يصبحا مستقلين مالياً، لذلك، لدينا عرض لهما”.

وأضافت الشركة في بيانها: “بعد سنوات عديدة من العيش مثل الدوقات، حان الوقت لكي تبدأ في تناول الطعام مثل الملوك”.

وقد لاقى المنشور الّذي ضم صورة للأمير هاري وهو يعمل في “برغر كينغ” ردود فعل كبيرة من قبل مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.