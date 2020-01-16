تفاصيل وفاة ممثل “عروس بيروت”.. هل توفي في موقع التصوير؟

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متابعة بتجــــــــــرد: ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر وفاة الممثل السوري محمود بلال من أسرة مسلسل “عروس بيروت”، فما حقيقة وفاته في موقع التصوير.
وقد علمنا من بعض المصادر الخاصة أنّ الخبر صحيح، فقد فارق محمود بلال الحياة بعد عدّة أيام من تواجده في إحدى مستشفيات اسطنبول التركية.
إلا أن تفاصيل وفاته في موقع تصوير مسلسل “عروس بيروت” غير صحيحة، بخاصةٍ أنه توفي منذ أكثر من أسبوع أي قبل البدء بتصوير الموسم الثاني من العمل الشهير.
ولمن تابع الموسم الأوّل من “عروس بيروت”، اجتمع الراحل محمود بلال في بعض المشاهد مع الممثل جو طراد، حيث جسّد دور عامل في شركة آل ضاهر هدّده “خليل” بالسلاح بعد مشادّةٍ كلامية ضمن أحداث المسلسل.
كما اجتمع في أحد المشاهد مع النجم ظافر عابدين ليُصلح بينه وبين “خليل” في “عروس بيروت”.
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