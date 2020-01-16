ماجدة الصباحي.. "النداهة" التي أحبها الجميع

بصوتها الدافئ ونظرتها الحالمة نجحت الفنانة "ماجدة الصباحي" في العبور إلى قلب الجمهور العربي، وعلى الرغم من رقتها ورومانسيتها الشديدة، قدمت عبر مشوارها دور المناضلة من أجل الحرية، والساذجة التي سحرتها أضواء المدينة، وفي كل شخصية تقمصتها وارتدت ملابسها حققت نجاحا وصفق لها الجمهور.



ولدت عفاف على كامل الصباحي الشهيرة بـ"ماجدة الصباحي" في 6 مايو 1931 بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وسط أسرة ميسورة الحال، أحبت الفن منذ صغر سنها، وشاركت في تجارب فنية محدودة وعمرها 15 عاما. كان والدها يظن أنها ستنسحب من المجال الفني وتنتقل إلى مجال آخر لكنه فوجئ بعد حصولها على شهادة البكالوريا الفرنسية برغبتها في الانتقال إلى القاهرة والعمل كممثلة.

عارض والدها الفكرة في البداية، إلا أن طموح "ماجدة" دفعها إلى الهروب من منزل العائلة والبحث عن حياة جديدة في القاهرة، وعندما اكتشف والدها الأمر بحث عنها وقرر أن يقف بجانبها ويساندها.

طرقت "ماجدة" أبواب الاستوديوهات بحثا عن دور تعبر من خلاله للجمهور وابتسم لها الحظ حين رشحها المخرج سيف الدين شوكت للوقوف أمام الفنان الكبير إسماعيل ياسين في فيلم "الناصح" إنتاج عام 1949.





حققت من خلال هذا الفيلم نجاحا كبيرا وتحمس لها المنتجون، وفي فترة الخمسينات قدمت عددا كبيرا من الأفلام المهمة منها "أنا بنت ناس" 1951، "بائعة الخبز" 1953، "الجريمة والعقاب" 1957، "جميلة بوحريد" 1958.

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شهدت الستينات حالة من التوهج والنشاط لـ"عذراء الشاشة" حيث قدمت خلالها أفلاما كثيرة غلب عليها الطابع الاجتماعي والرومانسي، منها "القبلة الأخيرة" 1967، دنيا البنات، قيس وليلى" وفى تلك الفترة التقت الفنان إيهاب نافع الذى دخل الوسط الفني لوسامته وأحبته وتزوجت منه عام 1963 وأنجبت ابنتها الوحيدة "غادة".

بعد عدة سنوات انفصلت ماجدة عن إيهاب نافع بسبب الغيرة، وعندما دبت الخلافات بينهما واستحالت الحياة كان الانفصال قرارا حتميا، لتتفرغ ماجدة للتمثيل والإنتاج، وكانت تؤمن بأن الفنان يجب أن يدعم صناعة السينما وينتج أشياء وموضوعات يحبها، لذا أنتجت فيلم "العمر لحظة" عن حرب أكتوبر و"زوجة لخمسة رجال" و"هجرة الرسول".





تراجع نشاطها الفنى في مرحلة الثمانينات وأفل نجمها بعد فيلمها الشهير "ونسيت أني امرأة" إنتاج عام 1994، بسبب التقدم في العمر فضلت الابتعاد عن الأضواء تماما ولكن الدولة المصرية لم تنس جهودها الفنية وحرصت على تكريمها في عام 2014 ومنحها جائزة النيل عام 2016.





حصلت ماجدة الصباحي على ألقاب عديدة من قبل النقاد والجمهور ومنها "عذراء الشاشة" و"كوكب السينما العربية"، و"المناضلة" و قدمت عبر مشوارها الفني أعمالا رائعة ليضم سجلها الفني 84 فيلما و5 مسلسلات إذاعية.

وفي 16 يناير 2020 انسحبت عذراء الشاشة من الحياة، لكن جمهورها يرفض أن ينسى أدوارها الرائعة ونظرتها الحالمة فهي "النداهة" التي تعلق بها الجميع وأحبها.