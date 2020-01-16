"العنكبوت" يجمع منى زكي وأحمد السقا بعد غياب 4 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية منى زكي عن مشاركتها زميلها أحمد السقا أحدث أفلامه "العنكبوت"، بعد 4 سنوات من اجتماعهما في عمل واحد على شاشة السينما.
ونشرت زكي صورة من الفيلم الجديد عبر حسابها على موقع "أنستقرام"، وكتبت: "من دواعي سروري العودة للعمل مع السقا مرة ثانية، ومن إخراج أحمد نادر جلال"، ورد الأخير: "شكرا صديقتي وأختي العزيزة".
آخر لقاء فني جمع السقا وزكي هو فيلم "من 30 سنة" إنتاج عام 2016، بطولة شريف منير وميرفت أمين وصلاح عبدالله ونور، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.
إلى جانب فيلم "العنكبوت"، تشارك زكي في بطولة فيلم "الصندوق الأسود"، للمخرج محمود كامل وبطولة مصطفى خاطر ومحمد فراج، تأليف أحمد وهيثم الدهان.
كما تحل منى ضيف شرف بفيلم "أعز الولد" وتظهر في مشهدين فقط، والعمل بطولة ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز وشيرين، تأليف شريف نجيب وإخراج سارة نوح.
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