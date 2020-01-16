فارس كرم يغضب السعوديين بتصريح عن بلادهم.. ما الذي قاله؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار النجم اللبناني فارس كرم رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة السعوديين بعد انتشار مقطع فيديو من مقابلة له قال فيها: "تفاجأت بكل صراحة لأنه مش زايرها من قبل، كنت مفكر السعودية صحرا وقليل العالم إلي بتعرفني لأني ما بغني اللون القريب منن، بس نزلت بالمطار وشفت الناس عم تصورني ارتحت".

وتداول ناشطون الفيديو، معلقين على تصريحات كرم ومنتقدين وجهة نظره وتصوراته عن السعودية، وجاء في التعليقات: "لو هالكلام من أمريكي كان فهمناها، بس السعودية مليانه لبنانية"، وعلق آخر: "ممكن اصدق الكلام هذا قبل الانترنت وشبكات التواصل"، فيما قالت إحدى الناشطات: "عندنا فخامه وتطور أسفه على هلكلمه بس مشفتها في اَي بلد عربي ولا تقارن الرياض حتى بدبي من الفخامة ورقي والجمال".

وكان النجم اللبناني فارس كرم قد أحيا أول حفل جماهيري له في المملكة العربية السعودية، مساء الـ 6 من كانون الأوّل/ديسمبر الجاري ضمن فعاليات “مهرجان الرياض للعود” في مركز الملك فهد.

وقدم فارس كرم خلال الحفل الذي نفدت تذاكره بالكامل باقة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة على موقع موجات تصفيق حارّة رافقته منذ لحظة صعوده إلى المسرح وحتى نهاية السهرة.

وتفاعل الجمهور مع فارس في الحفل بشكل كبير؛ فغلبت على السهرة أجواء من البهجة والفرح، و"أشعلها" كرم حتى ساعات الصباح الأولى.

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وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات التي عكست الأجواء الحماسية المميزة التي أضفاها فارس على المسرح، مرفقة برسائل الحب والتقدير من جمهوره في المملكة.

على صعيد آخر، يواصل فارس كرم العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة التي سيصدرها قريبا، على أن يكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.

يذكر أن كرم بدأ مشواره الفني في استوديو الفن موسم 1996/1997، وحصل على الميدالية الذهبية عن فئة الغناء الشعبي.

وشارك في العديد من المهرجانات منذ انطلاقته مثل مهرجان قرطاج في تونس، وموازين في المغرب، وليالي فبراير في الكويت، بالإضافة إلى جرش في الأردن، والمحبة والسلام في سوريا، ومهرجانات أخرى في لبنان ولندن وأستراليا ومصر.