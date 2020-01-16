سارة الطباخ تواصل حربها على محمد الشرنوبي

رغم حرصه في أكثر من مناسبة على نفي غنائه في فيلم “بنات ثانوي” المطروح حالياً في السينما، طرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية جديدة بعنوان “أحلامنا”، عبر تطبيق “ديزر”، و”أبل ميوزك” من فيلمه الأخير.

وأفاضت بعض المصادر الخاصة، أن المنتجة سارة الطباخ قررت تقديم شكوى ضد الشرنوبي في نقابة الموسيقيين بسبب خرقه قرار النقابة بإيقافه عن الغناء حتى حل مشكلته معها، كما قررت مقاضاة الشرنوبي لإخلاله ببنود التعاقد معها.

يذكر أن الشرنوبي يجسد ضمن أحداث فيلم “بنات ثانوي” دور شاب يعمل ميكانيكياً، ولكنه يتقمص شخصية شاب غني أمام الفتاة التي يريد الارتباط بها والتي تجسدها الفنانة جميلة عوض، لكنه يستغل الظروف التي تقع فيها جميلة وأصدقائها لمصلحته ويقوم باستغلالهن.

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