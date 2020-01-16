تعليق محامي زوج نانسي عجرم بعد توجيه تهمة القتل العمد لموكله

قررت النيابة العامة الاستئنافية في لبنان، اليوم الأربعاء، توجيه تهمة القتل العمد للدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، بعدما قتل الشاب السوري الذي تسلل إلى منزله من أجل سرقته، وقام بقتله بعد إطلاق 18 طلقة عليه.

وعلق غابي جرمانوس، محامي الدفاع عن الدكتور فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، على توجيه تهمة القتل العمد، قائلا في بيان إعلامي: “لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قراراً باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعاً مشروعاً عن النفس”.

وأضاف غابي جرمانوس:” من الطبيعي أن يتمّ الادّعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الدكتور الهاشم، ويتمّ توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني”.

وتابع البيان: “ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وأن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي”.

النيابة العامة اللبنانية توجه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم (تفاصيل)

ووجهت اليوم، النائب العام الاستئنافي في لبنان القاضية غادة عون، وفقًا لما نقلته قناة “الجديد” لزوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم تهمة قتل المواطن السوري محمد الموسى، وذلك وفقًا للمادة 547 والمادة 229 عقوبات.

وتعرضت خلال الفترة الماضية، النجمة اللبنانية نانسي عجرم لمحاولة سرقة فيلتها بمنطقة كسرون، من قِبل شاب سوري يُدعى محمد حسن الموسى من مواليد 1989، لكن محاولة سرقته للمنزل فشلت بعدما أشهر فادي الهاشم زوج نانسي السلاح في وجهه، وحدث تبادل إطلاق نار بينهما، أدى إلى مقتل هذا الشاب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهذا الشاب، وهو مقتول من داخل الفيلا، بعد تبادل إطلاق النار على يد زوج نانسي فادي الهاشم، وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” في لبنان أن شابًا من التابعية السورية (مواليد العام 1989)، دخل فجر اليوم ملثمًا إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.

وبعد الحادث بدقائق حضرت عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية لتبدأ التحقيقات، حسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأفادت وسائل إعلام بأنَّ الشاب تمكن من التسلل ليلاً الى داخل المنزل حاملاً معه مسدسا تمكن بواسطته من إبعاد 3 حراس شخصيين عن طريقه، بمجرد أن أشهر المسدس في وجوههم، ليتابع سيره إلى داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاولاته عرض المال عليه للمغادرة.

ورغم محاولات فادي إثناء الشاب، إلا أنه استمر في طريقه إلى الغرفة التي تنام فيها بنات عجرم، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه، وعندما أصرّ على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، لكن السارق تمسك برأيه، وعندها عاجل زوج نانسي السارق بطلقات نارية أدّى ذلك إلى مقتله على الفور.

وبعد ذلك، قامت قوات الأمن بالتحقيق مع الدكتور فادي الهاشم، ولكنها تعتبره أنه كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، على اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله وهاجم أفراد أسرته مسلحاً بمسدس.

وانتشرت عبر مواقع التواصل صورة لنانسي بدت فيها مصابة بقدمها اليمنى، بينما ظهرت يد أحدهم وهي تمسك يدها، وهي في حالة انهيار. بينما لم تظهر حتى هذه اللحظة أي صور لبناتها أو لزوجها فادي الهاشم.

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