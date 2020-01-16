تامر حسني ينفي تحضيره برنامج مواهب جديد

نفى النجم المصري تامر حسني ما أشيع عن تحضيره برنامج مواهب جديد.

وأكد تامر عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن تلك الأخبار غير صحيحة، قائلاً: “كل شويه ألاقي خبر إني بحضر برنامج مواهب في الحقيقة دا خبر غير صحيح أنا مش بعمل أي برامج ولو في برنامج هعمله هقولكم”.

من جانب آخر، يعيش تامر حسني حالة نجاح استثنائية بعد تحقيق فيلمه الجديد “الفلوس” أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية والعربية حاصداً أكثر من 14 مليون جنيه بعد يومين فقط على إنطلاق عرضه.

فيلم “الفلوس” قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.

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