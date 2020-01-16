فيلم "الفلوس" لتامر حسني يحقق إيرادات مرتفعة

تصدر فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني، إيرادات شباك التذاكر علي مدار الثلاث أسابيع الماضية، واستطاع أن يحقق إيرادات مرتفعة على الرغم من برودة الطقس، وحقق خلال الأسبوع الثالث نحو 5 مليون و 673 ألف جنية لتكون حصيلة إيراداته خلال الأسابيع الثلاث حوالي 28 مليون 785 ألف جنيه.

فيلم “الفلوس” تدور أحداثه حول سيف، نصاب محترف، تستعين به فتاة جميلة ثرية، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والتي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم “الفلوس”من بطولة تامر حسني، وخالد الصاوي، وزينة، ومحمد سلام، والراقصة جوهرة، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، ومي عز الدين، وعلي ربيع، وويزو، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.

وكان النجم تامر حسني احتفل بالعرض الخاص للفيلم، بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطال العمل وعدد من أصدقائه، وهم عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، زينة، علي ربيع، حسام الحسيني، أمير طعيمة، محمد عبد المعطي، سعيد الماروق، الراقصة جوهرة.

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