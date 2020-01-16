صابرين تكشف سبب قبولها أن تكون زوجة ثانية وتُوجِّه رسالة لمُنتقدي حجابها

تصدرت الفنانة صابرين تريند مؤشر البحث جوجل بعد ظهورها ببرنامج صاحبة السعادة وتوجيهها رسالة لمنتقدي حجابها حيث قالت :" هذا الأمر بيني وبين ربي ولا يحق لأحد التدخل به.. الناس لما حبت وعرفت صابرين كانت ممثلة ومش محجبة.. الناس ليها فني".

تصريحات صابرين أثارت جدل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي ولكن ما لا يعرفه الكثير أن قرار خلع الحجاب ليس فقط ما يجعل حياتها وقرارتها الشخصية محط إهتمام الكثير.

ولكن أثارت الجدل بعد إعلانها منذ فترة أنها الزوجة الثانية وأنها لا تشعر بالإنزعاج لكونها تحمل هذا اللقب وقالت :" الزوجة الأولى له أمريكية وأنا لا أراها ولا يوجد أي غيرة أو احتكاك بيننا".

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