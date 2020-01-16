حكاية نورهان من الزواج والاعتزال حتى العودة

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة نورهان والتي أكملت اليوم عامها الـ38، فهي من مواليد 15 يناير 1982 وقد ولدت في الإسكندرية وبدأت مشوارها الفني عام 1994 .

شاركت «نورهان» في بطولة عدد من المسلسلات منها سوق العصر والعصيان وعائلة الحاج متولي وهبة رجل الغراب وعلامة استفهام وقمر هادي.

رغم النجاح الكبير الذي حققته نورهان إلا أنها اعتزلت الفن لعدة سنوات بعد زواجها من الشاعر إبراهيم عبد الفتاحروانجبت منه ابنهما معاذ وقررت التفرغ لحياتها الخاصة ولكن بعد الانفصال عنه عادت للفن.

ولكن عودة نورهان لم تمكنها من إسناد الأدوار الرئيسية لها كما كان يحدث معها قبل الزواج وأصبحت تقوم بادوار ثانوية فقط بالأعمال الدرامية.

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