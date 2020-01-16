شكرا لقرائتكم خبر عن كيف قدمت السينما المصرية شخصية بات مان منذ نصف قرن.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقطب أفلام الأبطال الخارقين في هوليود جمهور كبير على مستوى العالم، .. ومن أبرز تلك الشخصيات بات مان أو الرجل الوطواط الذي طالما أغرى صناع هوليود في تقديم أكثر من سلسلة أفلام عنه، لعل أبرزها وأنجحها ما حصل مع النسخة التي أخرجها كريستوفر نولان، ولكن ما لا يعمله كثيرون بشأن تلك الشخصية أن السينما المصرية قدمتها قبل 50 عام فى فيلم مصري ظهر فيه بات مان .





الحكاية تبدأ خلال أحد الأفلام التي تم طرحها عام 1970 بالتحديد، وهو الفيلم الذي يحمل اسم "مغامرة شباب" الذي يقوم ببطولته كل من الفنان الراحل رشدي اباظة والفنانة نيللي، بالإضافة إلى الفنان محمد عوض، وتدور أحداثه حول مجلة أسبوعية تسمى "أخبار الجريمة" التي تعلن عن مسابقة قصصية، ليتقدم مجموعة من الشباب بقصة محبوكة، إلا أنهم يصطدمون برفض المجلة لها مما يجعلهم يقومون بأكثر من مؤامرة ضد رئيس تحرير المجلة في إطار درامي.

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ومع بدء الفيلم مباشرة الذي أخرجه عيسي كرامة يظهر خلال الأحداث بات مان، ولكن باسم آخر هو "الوطواط الأحمر"، .. والذي يحاول كشف العدالة أمام القاضي بجلسة من جلسات المحاكمة خلال أحد القضايا، إلا أنه لا يظهر بعد ذلك طوال الأحداث نهائيا، وجاء ذلك بعدما تم انتاج مسلسل أمريكي عن شخصية بات مان عام 1966 وحققت نجاحا كبيرا وقتها، ورغم أن هذا الزمان وقتها لم يكن يتمتع بالانترنت والمزايا التكنولوجية التي تتوافر حالياً وتتيح القدرة علي معرفة ما يحدث في أى مكان فى العالم، إلا أن صناع فيلم "مغامرة شباب" يبدو أنهم كانوا على دراية كبيرة واطلاع بما يحدث علي مستوي العالم من تطورات جعلتهم يتجهوا لظهور الشخصية قبل 50 عاما.



