شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامى ينضم إلى "فرصة ثانية" أمام ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان أحمد الشامى إلى فريق عمل مسلسل "فرصة ثانية"، من بطولة ياسمين صبرى التي تخوض به السباق الرمضانى المقبل ، حيث بدأ التصوير فى إحدى الديكورات الخاصة بالمسلسل في التجمع، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى بطولته كل من أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر.

وفى سياق متصل، ما زال فريق الكتابة يعكف على كتابة باقى حلقات المسلسل، حيث تسلمت الشركة من المؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال هاشم 15 حلقة من المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار أجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان، وأبرمت شركة سينرجى التعاقد مع كل من ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، أحمد مجدى، ومحمود البزاوى، وكريم عبد الخالق،وهبة عبد الغنى.

وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.

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مسلسل "أنا شهيرة ..أنا الخائن"، رواية من جزأين مقتبسة عن أحداث حقيقية سجلتها الكاتبة نور عبد المجيد، وصدرت عن الدار المصرية اللبنانية على كتابين فى عام 2013، وتحكى الكاتبة من خلالها على لسان بطلى القصة " شهيرة ورءوف " حكايتهما من وجهة نظر كل منهما بشكل منفصل من خلاال الكتابين، ويقدم الكتاب الأول القصة كما عاشتها "شهيرة"، ويقدم الثانى وجهة نظر "رؤوف" الطرف الآخر فى العلاقة، وتتخذ من الخيانة الزوجية والانتقام بطلاً رئيسيًا في الحكاية، فبعد أن قام "رؤوف" بخيانة شهيرة تقرر الأخيرة الانتقام بنفس الطريقة، بدافع الانتقام والثأر لكرامتها الشخصية لكن الأمر كان مريرًا على كليهما.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.