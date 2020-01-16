شكرا لقرائتكم خبر عن طلع المخرج اللى جواه..طارق العريان يرصد لحظة خروج "دخان" من مائدة الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجموعة من الفنانين والنجوم أثناء تواجدهم فى مدينة دبى، على تناول الطعام سويا على مائدة واحدة، ورصد واحدة من اللحظات السعيدة لمائدة الطعام الغارقة فى البخار، الأمر الذى دفع الفنانين إلى اخراج هواتفهم، وتصوير هذه اللحظة.

المخرج طارق العريان نشر فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وهو على مائدة واحدة مع كل من الفنان محمد فراج، والفنانة أمينة خليل، والمخرج هادى الباجورى، إضافة إلى مجموعة من الفنانين.

كان طارق العريان قد علق على خبر الانفصال الذى أعلنته أصالة وقال عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل.. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد"، لتخرج العديد من القصص والأقاويل حول الانفصال وأسبابه ولكنه التزم الصمت إلى أن خرج ورد فى تصريحات لـ"الخليج 365".

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وقال طارق العريان في تصريحاته إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكي على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.

يذكر أن طارق العريان قدم آخر أفلامه "ولاد رزق 2" "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.