شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الأصلية لأشهر اغنية جزائرية "عبد القادر"..تعرف على أول مطربة غنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد "عبد القادر" هى أشهر اغنية جزائرية تغني بها الكثير من الفنانين وعلي رأسهم كان الثلاثي رشيد طه و الشاب خالد والشاب فضيل، أما اول مطربة تغتت بها هي الشابة نورية جمال، وهي فنانة غير معروفة ولم تشتهر لها أى اعمال او أغنيات أخرى.

وتتكرر عبارة عبد القادر يا بوعلام فى قصيدة الملحون للشاعر الجزائرى بطبجى، والمقصود بلقب "بوعلام" فى القصيدة، هو الشيخ عبد القادر الجيلانى، وهو لقب أو تسمية نابعة من قلب الوجدان المغاربى لشعوب منطقة المغرب العربى ككل، طبقًا للتراث الصوفى المغاربى القديم تمييزًا عن المشارقة.

وعبد القادر الجيلى أو الجيلانى أو الكيلانى (470 هـ - 561 هـ)، هو أبو محمد عبد القادر بن موسى بن عبد الله، يعرف ويلقب فى التراث المغاربى بالشيخ بوعلام الجيلاني، وبالمشرق عبد القادر الجيلاني، ويعرف أيضًا بـ"سلطان الأولياء"، وهو إمام صوفى وفقيه حنبلى، لقبه أتباعه بـ"باز الله الأشهب" و"تاج العارفين" و"محيى الدين" و"قطب بغداد". وإليه تنتسب الطريقة القادرية الصوفية.

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وتغنى العديد من الفنانين المغاربيين، بالتراث القديم سواء المغاربة أو الجزائريين وغيرهم، من بينهم ناس الغيوان، والشاب خالد، والشاب حسنى، والزهوانية وعاصى الحلانى، وغيرهم بقصائد ومحكيات الشيخ عبد القادر الجيلانى من التراث المغاربى بعنوان ينم عن الصيغة الثقافية للمغرب العربى بوعلام الجيلانى أو بوعلام الجيلالى.