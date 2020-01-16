تعرف على موعد عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت:ياسمين الشرقاوي:
رحلت عن عالمنا ظهر اليوم، النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز 89 عامًا.
وقال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، في تصريحات خاصة لمصراوي:"أن عزاء الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي سيقام الأحد المقبل بمسجد عمر مكرم".
وتخرج الجنازة من مسجد مصطفى محمود غدا الجمعة بعد صلاة الظهر
ورحلت عن عالمنا، النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز 89 عامًا.
النجمة ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي إحدى أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الأعمال، أبرزها: "العمر لحظة، أين عمري، بنات اليوم، والحقيقة العارية"، وغيرها.
كما برزت كمنتجة من أهم المنتجات في تاريخ السينما، وقدمت العديد من الأعمال منها: "جميلة، النداهة، السراب، ونوع من النساء"، وغيرها.
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