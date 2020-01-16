تعرف على موعد عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت:ياسمين الشرقاوي:

رحلت عن عالمنا ظهر اليوم، النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز 89 عامًا.

وقال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، في تصريحات خاصة لمصراوي:"أن عزاء الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي سيقام الأحد المقبل بمسجد عمر مكرم".

وتخرج الجنازة من مسجد مصطفى محمود غدا الجمعة بعد صلاة الظهر

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ورحلت عن عالمنا، النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز 89 عامًا.

النجمة ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي إحدى أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الأعمال، أبرزها: "العمر لحظة، أين عمري، بنات اليوم، والحقيقة العارية"، وغيرها.

كما برزت كمنتجة من أهم المنتجات في تاريخ السينما، وقدمت العديد من الأعمال منها: "جميلة، النداهة، السراب، ونوع من النساء"، وغيرها.