محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
منذ سنوات، كتبت بعض الصحف أن الفنانة ماجدة الصباحي "يهودية الديانة"، على الرغم من أنها تنحدر من أسرة ذات أصول مسلمة.
وبالعودة للأمر، نفى مستشارها الإعلامي في ذلك الوقت هذه المعلومة، مؤكدا أن الأمر غير صحيح برمته.
وأكد أن السبب وراء إطلاق هذه الشائعة، هي أنها سكنت في شقة كانت مؤجرة في السابق للمركز الثقافي التابع للسفارة الإسرائيلية، وبمجرد انتقالها للعيش في هذه الشقة انتشرت هذه الشائعة.
وعزز من انتشار تلك الشائعة أنها درست في مدرسة يهودية، كما أنها كانت تدرس اللغة العبرية، لهذا تم إطلاق هذه الشائعة.
ورحلت ماجدة عن عالمنا منذ ساعات، عن عمر يناهز 89 عاما، وتعتبر واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية".
كما برزت كمنتجة من أهم المنتجات في تاريخ السينما، وقدمت العديد من الأعمال منها "جميلة"، "النداهة"، "السراب"، "نوع من النساء"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب خرجت شائعة "ماجدة يهودية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.