فيديو| غادة نافع: "ماجدة الأم كانت شديدة وصارمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحدثت الفنانة غادة نافع عن والدتها خلال حوارها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، في لقاء العام الماضي.

وقالت إن والدتها كانت شديدة، ولم تكن تسمح لها بالذهاب إلى النادي بمفردها، أو الخروج مع شخص لا تعرفه.

وأضافت أن ماجدة كانت صاحبة القرار دائما، وهناك قواعد صارمة في المنزل، مثل النوم مبكرا، والمذكراة طول الوقت.

وأشارت إلى أن دخولها عالم التمثيل كان قرار والدتها، حين قررت أن تجسد دور الأم، فاستعانت بها في دور بنتها.

رحلت عن عالمنا منذ قليل، النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز 89 عامًا.

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وفي حالة انهيار كامل، قالت ابنتها الفنانة غادة نافع، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن والدتها رحلت منذ قليل، وأنها تشعر لأول مرة في حياتها بأن قلبها يكاد يتوقف من الحزن.

وتابعت: "روحي وعمري ماما، أنا مليش غيرها، أنا حاسة إن روحي راحت خلاص يا رب ما تحرمش أي حد من أمه".

النجمة ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي إحدى أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الأعمال، أبرزها: "العمر لحظة، أين عمري، بنات اليوم، والحقيقة العارية"، وغيرها.

كما برزت كمنتجة من أهم المنتجات في تاريخ السينما، وقدمت العديد من الأعمال منها: "جميلة، النداهة، السراب، ونوع من النساء"، وغيرها.