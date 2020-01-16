أحمد الشامي ينضم لـ"فرصة ثانية" ويبدأ تصوير مشاهده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: انضم الفنان أحمد الشامي لفريق مسلسل "فرصة ثانية" الذي تشارك به الفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني المُقبل. وبدأ الشامي تصوير مشاهده في المسلسل أمس في إحدى الديكورات الخاصة في منطقة التجمع . مسلسل "فرصة ثانية" إنتاج شركة سينرجي ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل، ومن بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، أحمد الشامي، هبة مجدي، آيتن عامر .

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