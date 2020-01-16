محمد سامي يكتب الحلقات الأخيرة من "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "البرنس"، الذي يلعب بطولته الفنان محمد رمضان، بعد فترة توقف، بسبب إجازات رأس السنة، وانشغال بطل العمل بإحياء أكثر من حفل غنائي.

وفي نفس الوقت، يواصل كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل، إذ انتهى من أول 20 حلقة، على أن ينتهي من مرحلة الكتابة نهاية شهر فبراير المقبل.

ويسجل "البرنس" التعاون الثاني بين محمد سامي ومحمد رمضان في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، كما تعاون سامي مع رمضان في السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذي تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذي طُرح مطلع شهر يناير الجاري.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، سلوى عثمان، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، ريم سامي.