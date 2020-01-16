تغيير مكان جنازة ماجدة الصباحي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
غيرت أسرة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا اليوم الخميس عن عمر يناهز 89 عامًا، مكان تشييع الجثمان، والذي كان من المقرر تشيعه من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، لتخرج من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، لإتاحة الفرصة للجمهور ليودعها إلى مثواها الأخير عقب صلاة الجمعة.
وكانت ماجدة الصباحي قد عانت من أزمة صحية في الفترة الماضية، ونقلت إلى المستشفى بعدما تعرضت لحالات إغماء متكررة، نتيجة عدم انتظام ضربات القلب، وعلى إثره خضعت لعملية قلب مفتوح، وتماثلت الشفاء وعادت إلى منزلها، بعد تركيب جهاز يعمل على تنظيم ضربات القلب.
ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها.
كما برزت كمنتجة من أهم المنتجات في تاريخ السينما، وقدمت العديد من الأعمال منها "جميلة"، "النداهة"، "السراب"، "نوع من النساء"، وغيرها.
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