أحبها رشدي أباظة وابنتها ممثلة وتزوجت مرة.. معلومات عن ماجدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا منذ قليل، النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة.

النجمة الراحلة تعتبر من أهم وأشهر نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، فقدمت أعمالا من بطولتها وإنتاجها وإخراجها.

الخليج 365 يعرض لكم معلومات عن النجمة الراحلة:

_ اسمها الحقيقي عفاف علي كامل الصباحي.

_ ولدت في مدينة طنطا بمحافظة الغربية 6 مايو 1931

_دخلت الفن في سن صغيرة وتحديدا وهي في الخامسة عشر من عمرها.

_ امتازت أفلامها بالابتعاد عن النمطية فكانت صاحبة أدوار مميزة في السينما.

_ من أبرز أعمالها "أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، "النداهة"، "المراهقات"، "جميلة"، وغيرها.

_ عملت كمخرجة وممثلة ومؤلفة ومنتجة في فيلم "من أحب".

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_ تعتبر من أهم المنتجات في تاريخ السينما، فمن أبرز ما قدمت "العمر لحظة"، "الناس اللي تحت"، "السراب"، "زوجة لخمسة رجال"، "النداهة"، وغيرها.

_ مثلت مصر في كثير من المهرجانات منها مهرجان برلين، مهرجان فينسيا.

_ انتشر خبر خطبتها من الفنان سعيد أبو بكر، ولكن سرعان ما كذبتها مجلة الكواكب، وأكدت وقتها أن الصورة مجرد "كدبة إبريل".

_ رفضت أسرتها طلب الفنان رشدي أباظة الزواج منها، بسبب مغامراته العاطفية، على الرغم من محبه الشديد لها.

_ تزوجت لمرة واحدة فقط من الفنان إيهاب نافع عام 1963.

_ أنجبت منه ابنتها الفنانة غادة نافع، وأكدت الأخيرة أن الزواج لم يستمر سوى أقل من 3 سنوات.

_ كان آخر أعمالها فيلم "ونسيت أني إمرأة"، عام 1994.

_ كرمها الرئيس السابق عدلي منصور، في حفل عيد الفن عام 2014، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

_ رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 89 عاما.