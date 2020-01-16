تعرف على موعد جنازة ماجدة الصباحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسيمن الشرقاوي:

كشفت الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، عن موعد جنازة الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا اليوم الخميس 16 يناير، عن عمر يناهز 89 عامًا.

وقالت "نهال"، في تصريح لمصراوي، إن الجنازة ستنطلق غدًا عقب صلاة الجمعة من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

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وكانت ماجدة الصباحي قد عانت من أزمة صحية في الفترة الماضية، نقلت على إثرها إلى المستشفى بعدما تعرضت لحالات إغماء متكررة، نتيجة عدم انتظام ضربات القلب، وخضعت لعملية قلب مفتوح، ثم تماثلت للشفاء وعادت إلى منزلها، بعد تركيب جهاز يعمل على تنظيم ضربات القلب.

ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي إحدى أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الأعمال، أبرزها: "العمر لحظة، أين عمري، بنات اليوم، والحقيقة العارية"، وغيرها.

كما برزت كمنتجة من أهم المنتجات في تاريخ السينما، وقدمت العديد من الأعمال منها: "جميلة، النداهة، السراب، ونوع من النساء"، وغيرها.