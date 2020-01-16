والد دواين جونسون يفارق الحياة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 04:44 مساءً - فارق المصارع العالمي روكي جونسون Rocky Johnson، والد النجم الشهير دواين جونسون Dwayne Johnson "ذا روك The Rock" الحياة عن عمر ناهز الـ 76 عامًا.

وأكد ذا روك خبر الوفاة عبر بيان صحافي نعى فيه والده الذي وُلد في كندا عام 1944، وحظي بشهرة واسعة خلال مسيرته الفنية.

وكان الراحل قد بدأ مسيرته في المصارعة في منتصف الستينيات من القرن الماضي، وغيّر اسمه في الوقت نفسه تقريبًا، من وايد دوغلاس إلى روكي جونسون.

وخلال مشواره المهني خاض العديد من البطولات العالمية، بما في ذلك التحالف الوطني للمصارعة، وكذلك واجه العديد من أساطير اللعبة أثناء مسيرته. إقرؤوا أيضًا: هيرثيك روشان: هذا هو أصعب فيلم قمت بتصويره في حياتي المهنية

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