روت زوجة القتيل محمد الموسى، تفاصيل الليلة الأخيرة فى حياة زوجها قبل أن يشرع فى الذهاب إلى فيلا نانسى عجرم ليلا ويلقى مصرعه على يد زوجها الدكتور فادى الهاشم.
ووفي لقاء تليفزيوني، أوضحت الزوجة أن زوجها كان يرتدى فى الليلة الأخيرة ملابس سوداء وبنطلونا أسود، وقال لى إنه ذاهب من أجل الحصول على حقه من أحد الأشخاص الذين سلبوه منه.
وأضافت: “زوجى كان كريما للغاية ولا يعانى من أى ضائقة مالية، وكان فى الفترة الأخيرة بعد إقالته من إحدى شركات البترول انتقل إلى عدد من الأعمال الأخرى، إلى أن استقر بمنزل نانسى عجرم”.
وتابعت: “كان مصاريف منزلنا تبلغ 150 دولارا وكانت بالنسبة لنا كافية للغاية”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تروي تفاصيل الليلة الأخيرة.. وسر الملابس السوداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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