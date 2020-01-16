بالفيديو: دنيا بطمة تستعين بـ زوجها في ردها الأول على أزمة حمزة مون بيبي

أحدثت الفنانة المغربية دنيا بطمة ضجة كبيرة بسبب فيديو ظهرت فيه مؤخراً برفقة زوجها المنتج البحريني محمد الترك. وسُجّل أثناء وجودهما في السيارة وهما يتفاعلان مع إحدى الأغنيات معبرين عن فرحهما.

وتزامن تداول الفيديو مع استعادة صورة نشرتها الفنانة على حسابها على “سناب سات” وظهرت فيها يدها وهي تضع فيها خاتماً وساعة متطورة بدا أنهما باهظا الثمن.

وأرفقت الصورة بالتعليق: “حين تكتفي بالقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يرد الله عز وجل من فوق سابع سموات ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك حتى ولو بعد حين”.

وتعليقاً على المقطع المصور رأى الكثير من المتابعين أن الفنانة تعيش حياتها بشكل طبيعي متناسية أزمة حساب فضائح المشاهير “حمزة مون بيبي” نعبرين عن استغرابهم ذلك.

وأشار آخرون إلى أنها تشعر بالارتياح بسبب براءتها واستناداً إلى ما كتبته في تعليقها على صورة يدها.

ويذكر أن الفنانة نشرت على حسابها على “إنستغرام” لاحقاً تعليقاً لمحت من خلاله إلى قوتها وكتبت: “بقى جراح الصقور الشهب باسمة. في وجه كل زمان مدها ألمًا. لا يسقط الدهر ريش الحر كيف بدت. مخالب الدهر تحوي الموت والعدما. الحر يرفل في آلامه جبلا. بالكبرياء ويبقى شامخًا علمًا. لا تربح الريح مهما ثار عاصفها. بعد العواصف يبقى البحر مبتسماً”.