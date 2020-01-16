نشرت المطربة كارمن سليمان على حسابها في “إنستغرام” صورة جديدة لها مع شقيقتها الصغرى فرح ووالدهما. وكان الشبه الكبير بين كارمن وشقيقتها، سبباً في تلقيها تعليقات كثيرة طريفة حول ذلك الشبه، والذي لم يستطع معه الجمهور التفرقة بينهما، وجاءت أغلب التعليقات تتساءل “فين كارمن”، “مين فيكوا كارمن”، “أنتوا توأم؟”.

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كانت هذه تفاصيل خبر في صورة طريفة.. كارمن سليمان تحيّر جمهورها مع شقيقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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