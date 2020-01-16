بالصور.. ناهد السباعي تنعي الفنانة الراحلة ماجدة

نشرت الفنانه ناهد السباعي مجموعة صور تنعي الراحله ماجده, وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". الشهير "انستجرام". علقت "السباعي" على الصور قائله:" كنت دائما صديقا عظيما لعائلتي قد اور روح الراحة في سلام ". اور روح الراحة في سلام ". جدير بالذكر أنه سوف يتم تشييع جثمان الفنانة ماجدة الصباحي، غدًا، عقب صلاة الجمعة مباشرة، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

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