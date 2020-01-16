إلهام شاهين: نعزي أنفسنا في وفاة ماجدة الصباحي

نعت الفنانة إلهام شاهين بحزن شديد، الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، التي توفيت صباح اليوم عن عمر ناهز الـ89 عامًا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت إلهام صورة جمعتها بالفنانة الراحلة، وعلقت قائلة:

"نعزي أنفسنا في وفاه الفنانة القديرة ماجدة الصباحي.. الله يرحمها رحمة واسعة لا حدود لها ويجعل مثواها الجنة.. أسعدتنا بفنها الجميل الراقى".جدير بالذكر أن الفنانة ماجدة الصباحي تركت لجمهورها رصيدًا فنيًا حافلًا بالأعمال المهمة خلال مسيرة فنية امتدت لسنوات طويلة، ومن أبرز أفلامها "لحن الخلود، جنس ناعم، بنات اليوم، الحقيقة العارية، أين عمري، العمر لحظة، الآنسة حنفي، وغيرها"، وجاءت بدايتها الفنية من خلال المشاركة في فيلم "الناصح" مع إسماعيل يس، إخراج سيف الدين شوكت.