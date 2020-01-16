شاهد.. محمد رمضان يظهر بسيارة جديدة

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". الشهير "إنستجرام". ظهر "رمضان" في الصوره جالسًا على سيارة سوداء كبيرة، وجمهوره يرد "باشا أفريقيا". وجمهوره يرد "باشا أفريقيا". شاهد من هنا... View this post on Instagram 🧡 Advertisements A post shared by Mohamed Ramadan 🌍 (@mohamedramadanws) on Jan 16, 2020 at 3:37am PST يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح أخيرًا أحدث فيديو كليب بعنوان "رايحين نسهر"، أخرجه محمد سامى.

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