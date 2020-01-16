شاهد.. شيري عادل تطير إلى الإمارات لحضور مهرجان دبي للتسوق

سافرت الفنانة شيري عادل إلى الإمارات لحضور باقي فعاليات مهرجان دبي للتسوق، بدورته الخامسة والعشرين، الذي انطلق منذ يوم 26 ديسمبر الماضي، ويستمر حتى 1 فبراير 2020.
يمكنني الانتظار حتى أتسوق.. ترقبوا رحلتي".
شاركت شيري جمهورها بصورة من الطائرة المتجهة لدبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "طيران الإمارات تنقلني إلى دبي للحاق بالنسخة الخامسة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق ولا
جدير بالذكر أن شيري عادل تشارك حاليًا في فيلم "طلعت حرب"، إلى جانب كل من: "أحمد وفيق، عبير صبري، منة فضالي، أحمد مجدي، محمد عادل، فاطمة عادل، محمود قابيل، وسيم الدقاق.
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