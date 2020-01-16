شاهد.. أمير كرارة ينعى الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي

نعى الفنان أمير كرارة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي غيّبها الموت صباح اليوم عن عمر ناهز الـ89 عامًا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر". التدوينات العالمي "تويتر".

كتب كرارة عبر حسابه: "وفاة الفنانة الكبيره ماجدة.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، ومن جانب آخر انهالت تعليقات متابعيه يعبرون عن حزنهم الشديد على وفاتها ويدعون لها. آخر انهالت تعليقات متابعيه يعبرون عن حزنهم الشديد على وفاتها ويدعون لها.

جدير بالذكر أنه سوف يتم تشييع جثمان الفنانة ماجدة الصباحي، غدًا، عقب صلاة الجمعة مباشرة، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.



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