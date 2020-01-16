شاهد.. منى زكي تعود للسقا من جديد في "العنكبوت"

شاركت الفنانة منى زكى جمهورها بصورة من كواليس فيلم "العنكبوت"، الذي تعود من خلاله للعمل من جديد مع الفنان أحمد السقا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

أعربت منى عن سعادتها بالعمل من جديد مع السقا، وأكدت أن العمل

مع الأصدقاء دائمًا ما يسعدها، كما عبّرت عن حماسها بالعمل مع المخرج أحمد نادر جلال الذي وصفته بالأول و المميز، ليرد عليها السقا في تعليق عبر حسابها ويشكرها واصفًا إياها بالصديقة والأخت العزيزة.يشار إلى أن الفيلم تدور أحداثه في إطار في الحركة الممزوجة بالإثارة، ويحكي عن تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من الشرطة.

يذكر أن فيلم "العنكبوت"، أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال.